Политика

18:44 10.01.2019

Апелляционный суд отказал признать противоправным решение ЦИК о ликвидации избирательных участков в РФ – "Опора"

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Апелляционный суд отказал признать противоправным решение ЦИК о ликвидации избирательных участков в РФ – "Опора"

Апелляционный административный суд г.Киева отказал в удовлетворении четырех исков о признании недействительным решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о ликвидации пяти избирательных участков на территории Российской Федерации, сообщает гражданская сеть "Опора".

"Истцы требовали признать постановление противоправным. По данным публичных сообщений пресс-служб политических сил, истцы были связаны с партиями "Оппозиционный блок", политическая партия "Наши"/политическая партия "Наши" и инициативой "Оппозиционная платформа – За жизнь" или поддержаны ими", - сказано на сайте сети "Опора" в четверг.

Отмечается, что по результатам рассмотрения четырех исков 6-й апелляционный административный суд установил отсутствие у истцов нарушенного права.

"Фактически отсутствие нарушения прав и интересов непосредственно истца стала ключевым аргументом судей для отказа в удовлетворении исков. В одном из решений отмечается, что истец не предоставил доказательств нарушения его прав как избирателя, а лишь ссылался на планы партии "Наши" выдвинуть его кандидатом на пост президента Украины (дело № 855/3/19)", - сказано в сообщении.

Теги: #рф #опора #участки #суд #выборы
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