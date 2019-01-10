Трамп отменит поездку в Давос в случае сохранения шатдауна

Президент США Дональд Трамп объявил, что он не поедет на Всемирный экономический форум в Давос в том случае, если частичная приостановка работы американского правительства (шатдаун) продолжится.

"Я намеревался поехать и выступить перед мировым финансовым сообществом в Давосе, это все еще стоит на повестке дня, но если шатдаун продолжится, то я не поеду", - сказал президент журналистам.

При этом он упомянул значительные успехи в американской экономике, достигнутые при его руководстве.

Эти заявления прозвучали перед тем, как Д.Трамп отправился из Белого дома в Техас на границу США и Мексики.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что в администрации США рассматривают возможность отмены визита президента на форум в Давосе.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.