Политика

16:58 10.01.2019

Москве не удастся разжечь в Украине войну на религиозной почве - Порошенко

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Москве не удастся разжечь в Украине войну на религиозной почве - Порошенко

 Кремлю не удастся разжечь в Украине войну на религиозной почве, уверен президент Украины Петр Порошенко.

"К Православной церкви Украины, Святейшей церкви, как сказано в Томосе, обращаются государственные деятели, обращаются журналисты. Должны признать: именно поэтому так корчит Кремль от нашей автокефалии – это лишь дополнительный аргумент, что мы двигаемся в правильном направлении. Но всё, что Кремль может противопоставить нашей победе, – это лишь грязные фейки или попытка разжечь противостояние на религиозной почве. Но я заявлял и заявляю, что ничего у Москвы не получится", - сказал П.Порошенко на встрече с жителями Здолбуновского района Ровенской области в четверг.

Теги: #порошенко #церковь #томос
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