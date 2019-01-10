Москве не удастся разжечь в Украине войну на религиозной почве - Порошенко

Кремлю не удастся разжечь в Украине войну на религиозной почве, уверен президент Украины Петр Порошенко.

"К Православной церкви Украины, Святейшей церкви, как сказано в Томосе, обращаются государственные деятели, обращаются журналисты. Должны признать: именно поэтому так корчит Кремль от нашей автокефалии – это лишь дополнительный аргумент, что мы двигаемся в правильном направлении. Но всё, что Кремль может противопоставить нашей победе, – это лишь грязные фейки или попытка разжечь противостояние на религиозной почве. Но я заявлял и заявляю, что ничего у Москвы не получится", - сказал П.Порошенко на встрече с жителями Здолбуновского района Ровенской области в четверг.