Политика

16:42 10.01.2019

ЕС призывает РФ немедленно освободить украинских политзаключенных и военнопленных

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ЕС призывает РФ немедленно освободить украинских политзаключенных и военнопленных

Европейский Союз призывает Российскую Федерацию немедленно освободить всех военнопленных украинских моряков и других украинских политзаключенных, включая украинца Павла Гриба и незаконно арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

"Европейский Союз призывает освободить Гриба, а также предоставить ему доступ к необходимому медицинскому лечению. Пока он находится под стражей, его должны посетить украинские врачи. Это одно из недавних требований Европейского суда по правам человека", - говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич в четверг, обнародованном на странице Представительства ЕС в Украине в Фейсбуке.

Также сказано, что крымскотатарский активист Эдем Бекиров, который был задержан 12 декабря 2018 года при въезде в оккупированный Россией Крым, нуждается в ежедневной медицинской помощи, учитывая состояние его здоровья.

"Мы призываем его немедленно освободить и обеспечить срочную медицинскую помощь", - заявила М.Косьянчич.

"Евросоюз вновь подчеркивает, что все незаконно задержанные украинские граждане на Крымском полуострове и в России и члены экипажа судов, захваченных Россией 25 ноября, должны быть немедленно освобождены. Международные наблюдатели по правам человека должны получить полный, свободный и беспрепятственный доступ на Крымский полуостров", - отметили в ЕС.

Теги: #крым #ес #пленные #азовское_море #требование
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