Политика

14:37 10.01.2019

НРУ выдвинул нардепа Кривенко кандидатом в президенты Украины

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НРУ выдвинул нардепа Кривенко кандидатом в президенты Украины

 Партия "Народный рух Украины" выдвинула кандидатуру своего лидера, внефракционного народного депутата Виктора Кривенко в президенты Украины на выборах 2019 года.

"Меня избрали председателем на следующие 2 года и утвердили кандидатом в президенты Украины", - написал В.Кривенко на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, нардеп отметил, что партия не имеет "спонсоров-миллиардеров" и обратился к украинцам с просьбой присоединится к сбору средств для официального взноса (2,5 млн.грн.).

Он отметил, что на сегодняшний день собрано 2% от необходимой суммы.

В.Кривенко был избран нардепом в 2014 году от партии "Самопомощь". В 2016 году он стал членом фракции БПП, которую покинул в декабре 2017 года по собственному желанию.

Теги: #кривенко #выборы #нру
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