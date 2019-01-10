Председатель ОБСЕ на следующей неделе посетит Украину

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, чья страна председательствует в 2019 году в ОБСЕ, на следующей неделе отправится в Украину.

"Мирослав Лайчак только что объявил, что на следующей неделе посетит Украину", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter словацкого представительства при ОБСЕ.

По его словам, в ходе поездки он сосредоточится "на возможностях для диалога".

"Если есть хоть какая-то возможность незамедлительно улучшить положение людей на местах, то мы должны ею воспользоваться", - добавил М.Лайчак.

В четверг глава МИД Словакии выступает в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, где представляет приоритеты председательства своей страны в этой международной организации в 2019 году.

"Мы должны вернуться к принципам и обязательствам ОБСЕ - не только на словах, но и на деле", - сказал он.

Глава МИД страны-председателя ОБСЕ становится действующим председателем этой организации и руководит ее текущей деятельностью.

По данным СМИ, ранее М.Лайчак заявил, что в период председательствования Словакии в ОБСЕ "Украина будет нашим основным приоритетом" и пообещал осуществить в Украину свой первый зарубежный визит в качестве председательствующего в начале 2019 года.