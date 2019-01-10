Политика

07:35 10.01.2019

Си Цзиньпин пообещал поддержку усилиям КНДР по денуклеаризации

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Китай готов работать с КНДР и другими сторонами для денуклеаризации Корейского полуострова, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Китай готов работать вместе с КНДР и соответствующими сторонами, чтобы играть позитивную и конструктивную роль в поддержании мира и стабильности на полуострове и реализации денуклеаризации полуострова и долгосрочной стабильности в регионе", - цитирует председателя КНР агентство "Синьхуа".

Во время встречи председатель КНР положительно оценил меры, принятые Пхеньяном для поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове. По словам Си Цзиньпина, благодаря совместным усилиям Китая, КНДР и других сторон в 2018 году удалось достичь значительного прогресса в политическом урегулировании в регионе.

Си Цзиньпин добавил, что Пекин выступает за проведение встреч на высшем уровне между КНДР и США.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын отправился в четырехдневную поездку в Китай. Он прибыл в Пекин поездом во вторник и спустя несколько часов встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын посещает Пекин по приглашению Си Цзиньпина. Северокорейского лидера сопровождают, помимо супруги Ли Соль Чжу, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, который отвечает за переговорный процесс по ядерной тематике с США, министры иностранных дел Ли Ён Хо и вооруженных сил Но Гван Чхоль.

Теги: #поддержка #денуклеаризация #китай #кндр
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