Политика

04:27 10.01.2019

Ким Чен Ын пообещал приложить усилия для достижения хороших результатов во время второй встречи с Трампом

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Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и пообещал приложить усилия для того, чтобы его вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом оказалась результативной, сообщает "Синьхуа".

"КНДР будет и впредь придерживаться принципа денуклеаризации и решения проблемы Корейского полуострова путем диалога и консультаций, а также приложит усилия к тому, чтобы второй саммит между лидерами КНДР и США достиг результатов, которые будет приветствовать международное сообщество", - цитирует агентство Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын отправился в четырехдневную поездку в Китай. Он прибыл в Пекин поездом во вторник и спустя несколько часов встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын посещает Пекин по приглашению Си Цзиньпина. Северокорейского лидера сопровождают, помимо супруги Ли Соль Чжу, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, который отвечает за переговорный процесс по ядерной тематике с США, министры иностранных дел Ли Ён Хо и вооруженных сил Но Гван Чхоль.

Теги: #сша #лидер #кндр #отношения
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