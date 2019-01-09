Политика

09:37 09.01.2019

Демократы в сенате США заблокировали законопроект о новых санкциях против Сирии

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Демократы в сенате США заблокировали законопроект о новых санкциях против Сирии

Представители Демократической партии в сенате США высказались против законопроекта о новых санкциях против Сирии, сообщает в среду агентство Bloomberg.

На голосовании, которое должно было определить, продолжать ли рассмотрение законопроекта, "за" высказались 56 сенаторов при необходимых 60 голосах.

Законопроект был представлен республиканцем Марко Рубио и получил поддержку лидера большинства в сенате Митча Макконнела. Он предусматривал ограничительные меры в адрес организаций, ведущих бизнес с правительством Сирии.

Агентство отмечает, что ключевые представители Демократической партии заявили об отказе поддерживать любые законопроекты, которые не связаны с возобновлением работы госучреждений, не работающих с 22 декабря из-за "шатдауна". Голосование по законопроекту о санкциях было призвано продемонстрировать единство демократов по этому вопросу.

Теги: #сша #шатдаун #сирия #сенат_сша
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