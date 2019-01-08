Политика

17:28 08.01.2019

Суд признал противоправным распоряжение Парубия о запрете командировок депутатов в пленарные дни Рады

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Суд признал противоправным распоряжение Парубия о запрете командировок депутатов в пленарные дни Рады

Окружной административный суд г.Киева частично удовлетворил административный иск народного депутата Сергея Власенко (фракция "Батькивщина") к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию о признании противоправным запрета депутатских командировок в пленарные недели.

Как сообщает во вторник пресс-служба Окружного админсуда Киева, суд признал противоправным и отменил абз.3 п.4 распоряжения спикера украинского парламента "О некоторых вопросах соблюдения прав, исполнения обязанностей и усиления ответственности народного депутата Украины в Верховной Раде Украины" о запрете народным депутатам ездить в командировки в дни пленарных заседаний (этот запрет не распространялся на командировки депутатов для участия в официальных парламентских делегациях).

Суд также признал противоправными действия спикера по подготовке и направлению письма, которым отказано в согласовании командировок народных депутатов.

Свое решение суд мотивировал тем, что полномочия председателя Верховной Рады, установленные Конституцией Украины и законом "О Регламенте Верховной Рады Украины", не могут толковаться как полномочия, которые наделяют спикера правом устанавливать новые права/обязанности или создавать ограничения в работе народного депутата при исполнении им своих полномочий, в частности, в осуществлении командировок. Суд указал, что согласно закону "О статусе народного депутата Украины", никто не имеет права ограничивать полномочия парламентария, кроме случаев, предусмотренных Конституцией и законами Украины. В то же время, распоряжением не могут устанавливаться ограничения на осуществление полномочий народного депутата Украины, поскольку оно не является нормативно-правовым актом.

Окружной административный суд г.Киева рассматривал данное дело с марта 2018 года.

Теги: #парубий #рада #командировки #запрет #депутаты
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