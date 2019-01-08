Политика

16:59 08.01.2019

ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты Садового, Наливайченко, Каплина и Скоцика

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ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты Садового, Наливайченко, Каплина и Скоцика

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты страны: мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового, лидера партии "Общественно-политическое движение "Справедливость" Валентина Наливайченко, лидера Социал-демократической партии Сергея Каплина, самовыдвиженца Виталия Скоцика.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник.

Таким образом, уже зарегистрированы пять кандидатов в президенты Украины на выборах, которые состоятся 31 марта. Ранее Центризбирком зарегистрировал первого кандидата на пост президента Украины - бывшего министра экологии и природных ресурсов (2014-2015) Игоря Шевченко.

Теги: #цик #регистрация #выборы
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