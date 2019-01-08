Политика

14:05 08.01.2019

Эрдоган обещает уничтожить все террористические группы в Сирии, включая курдов

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Эрдоган обещает уничтожить все террористические группы в Сирии, включая курдов

 Турция готова к тому, чтобы уничтожить террористические структуры в Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Очень скоро мы будем действовать, чтобы нейтрализовать все террористические группы в Сирии. И мы уничтожим все другие террористические организации, которые попытаются нам в этом помешать", - сказал президент во вторник парламентариям.

"Для Турции нет разницы между YPG (курдские отряды народной самообороны), PYD (курдская партия Демократический союз), PKK (Рабочая партия Курдистана) и ИГИЛ ", - добавил Р.Т.Эрдоган.

"Сирия очень скоро будет освобождена от ИГИЛ благодаря героическим усилиям наших солдат. Но мы не можем принять заявление Болтона (советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон)", - сказал президент.

Высокопоставленный американский чиновник накануне сказал, что США не будут выводить войска с северо-востока Сирии, пока турецкое правительство не гарантирует безопасность курдского ополчения, которое выступало союзником США в борьбе против ИГИЛ.

Дж.Болтон, как сообщили СМИ, во вторник провел переговоры с советником турецкого президента Ибрагимом Калыном, об их результатах не сообщается, ранее планировавшаяся по итогам переговоров пресс-конференция была отменена.

Вместе с тем, как накануне заявил госсекретарь Майк Помпео телеканалу CNBC, обязательства по безопасности курдского ополчения принял на себя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Турки продолжат кампанию борьбы против ИГИЛ после нашего ухода из Сирии и гарантируют, что те парни, которые воевали на нашей стороне, которые помогали нам в борьбе с ИГ, будут защищены", - сказал М.Помпео.

Теги: #сирия #турция #эрдоган
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