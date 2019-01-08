Климкин не исключил, что Украина введет биометрический визовый режим с РФ

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин не исключил, что Украина введёт биометрический визовый режим с Российской Федерацией.

"Если просто ввести визовый режим и штамповать этикетки, то он не будет работать. Если визовый режим с Россией, то только биометрический... сейчас мы смотрим, как работает биометрика, базы данных. Не исключено, что и биометрический визовый режим с Россией придет", - сказал министр в эфире телеканала "1+1" во вторник.

П.Климкин подчеркнул, что это очень серьезное решение.

Комментируя идею о прекращении железнодорожного сообщения с Россией, украинский министр отметил: "Допустим, мы завтра прекращаем ж/д сообщение. Я "за", но что дальше? ... Если мы хотим, чтобы в Россию не ездили, то мы должны это решить комплексно, а не просто должны остановить поезда".

П.Климкин уточнил, что это решение, которое все должны обсудить.

"Я не знаю, состоится ли оно (прекращение ж/д-сообщения – ИФ) завтра, в следующем году, или оно вообще не произойдет, но мы должны понять, что мы с этого получаем и теряем", - сказал глава МИД Украины.