Канада приветствует передачу Томоса и подтверждение автокефалии ПЦУ – глава МИД

Канада приветствует обретение Православной церковью Украины Томоса об автокефалии и расценивает это как еще признание суверенитета Украинского государства, заявила канадский министр иностранных дел Христя Фриланд.

"Поздравляем новую Православную церковь Украины с получением накануне автокефалии и становлением независимой и признанной автокефальной церковью. Канада приветствует это позитивное изменение в знак признания суверенитета Украины", - написала она в своем аккаунте в соцсети Твиттер в ночь на вторник по времени Киева.