Политика

09:48 08.01.2019

Канада приветствует передачу Томоса и подтверждение автокефалии ПЦУ – глава МИД

1 мин читать
Канада приветствует передачу Томоса и подтверждение автокефалии ПЦУ – глава МИД

Канада приветствует обретение Православной церковью Украины Томоса об автокефалии и расценивает это как еще признание суверенитета Украинского государства, заявила канадский министр иностранных дел Христя Фриланд.

"Поздравляем новую Православную церковь Украины с получением накануне автокефалии и становлением независимой и признанной автокефальной церковью. Канада приветствует это позитивное изменение в знак признания суверенитета Украины", - написала она в своем аккаунте в соцсети Твиттер в ночь на вторник по времени Киева.

Теги: #церковь #канада #томос
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко раскритиковал заявления Москвы о якобы финансовых выгодах Вселенского патриархата от предоставления Томоса

Патриарх Варфоломей будет считаться соучредителем новой Украины – Порошенко

Тимошенко: Томос об автокефалии - это большая духовная победа Украины

Тимошенко назвала подписание Томоса об автокефалии ЦУ символом духовной идентификации

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ (МП)

Нардепы от "Оппоблока" намерены обратиться в КС и Генпрокуратуру из-за нарушений при принятии Радой закона о переименовании УПЦ (МП)

Спикер Рады подписал закон о переименовании УПЦ (МП), документ направлен на подпись президенту

Новинский требует от Порошенко обнародовать текст его соглашения с Вселенским патриархатом

Фракция БПП предлагает законодательно урегулировать вопрос перехода общин в Православную церковь Украины

В "Оппозиционной платформе – За життя" просят не пользоваться информацией с неподтвержденных аккаунтов в соцсетях партии и ее лидера Бойко

ПОСЛЕДНЕЕ

Новых переговоров по Brexit не будет, подтверждают в Еврокомиссии

Трамп сообщил о гибели боевика "Аль-Каиды", который был одним из организаторов нападения на эсминец USS Cole в 2000 году

Мэр Таллина предложил объявить Юлианское Рождество государственным праздником

Гейр Педерсен в понедельник вступает в должность спецпосланника генсека ООН по Сирии

Порошенко призвал украинцев 7 января собраться на Софиевской площади для общей молитвы

Порошенко поздравил украинцев с Рождеством и рождением независимой православной церкви

"Оппозиционная платформа - За жизнь" подает апелляцию на решение суда по запрету голосовать в РФ

Султан малазийского штата Келантан сложил с себя полномочия короля Малайзии

Апелляционный суд не удовлетворил иск "Оппоблока", выступающего против закрытия избирательных участков в России

Только объединенная оппозиция сможет восстановить мир и экономический рост, считает Ю.Бойко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА