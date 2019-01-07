Политика

04:31 07.01.2019

Трамп сообщил о гибели боевика "Аль-Каиды", который был одним из организаторов нападения на эсминец USS Cole в 2000 году

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Трамп сообщил о гибели боевика "Аль-Каиды", который был одним из организаторов нападения на эсминец USS Cole в 2000 году

Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели боевика "Аль-Каиды" Джамала аль-Бадави, который в 2000 году был одним из организаторов нападения на эсминец USS Cole.

"Наша великая армия восстановила справедливость по отношению к героям, погибшим и раненым во время трусливого нападения на эсминец USS Cole. Мы только что убили лидера этого нападения, Джамала аль-Бадави", - написал Д.Трамп в своем микроблоге Твиттер.

Он также пообещал и дальше бороться с "Аль-Каидой". 

Теги: #боевик #сша #аль_каида #трамп #гибель
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