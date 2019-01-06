Порошенко раскритиковал заявления Москвы о якобы финансовых выгодах Вселенского патриархата от предоставления Томоса

Президент Украины Петр Порошенко опровергает заявления российской стороны о якобы финансовых выгодах, которые Вселенский патриархат получил от предоставления Томоса об автокефалии украинской церкви, сообщается на официальном сайте главы государства.

"В таких утверждениях нет ничего здравого. Они являются злом как таковым. Но, честно говоря, после стольких лет российской агрессии и нашей борьбы за восстановление суверенитета и территориальной целостности мы не ожидали ничего другого от Москвы", - заявил П.Порошенко в интервью греческой газете TаNеа.

При этом он назвал это заявление российской стороны достаточно показательным, поскольку оно демонстрирует, как Москва воспринимает мир. "Они считают, что без финансового вознаграждения ничего невозможно. Я считаю, что когда дело касается уверенности и веры в Бога, и особенно восстановления исторической правды, нет места для финансовых выгод", - отметил глава Украинского государства.

"В мире нет денег, которые могли бы купить таких людей, как Его Всесвятость Варфоломей… Бог и история знают правду. А те, кто распространяет ложь, в конечном итоге терпят крах. Если и есть что-то, из чего Его Всесвятость патриарх извлек пользу, то это из настоящей преданности Украины силе веры и силе Божьей. Автокефальная Православная Церковь Украины обогатит мировое православие", - подчеркнул П.Порошенко.

По его словам, такая реакция Москвы также свидетельствует и о том, что она слабее, чем считают многие на Западе. "Кремль вкладывает все усилия в свой образ, будто он безукоризнен, непобедим и всемогущ… Поэтому Москва очень разгневана на Константинополь, потому что он отклонил любые претензии России относительно Украины как ее канонической территории", - подчеркнул президент Украины.

При этом П.Порошенко отметил, что Кремль не скрывает того факта, что считает Русскую православную церковь одним из ключевых инструментов удержания Украины в орбите своего влияния. "Москва, Кремль слишком привыкли использовать церковь как один из инструментов в своей гибридной агрессии. Создание независимой Православной Церкви Украины лишает их этих возможностей или серьезно ограничивает их… Все претензии Москвы касаются власти и контроля над территорией, а не веры и любви", - сказал президент, напомнив, что ситуация в украинском православии обсуждалась в Совете безопасности РФ под председательством президента РФ.

"Когда российский президент говорит, что распад СССР стал для России главной геополитической катастрофой ХХ века, то независимая украинская церковь стала бы второй", - добавил П.Порошенко.