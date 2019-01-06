Политика

15:45 06.01.2019

Патриарх Варфоломей будет считаться соучредителем новой Украины – Порошенко

1 мин читать
Патриарх Варфоломей будет считаться соучредителем новой Украины – Порошенко

Президент Петр Порошенко признает историческую роль Вселенского патриарха Варфоломея в становлении независимой Православной церкви Украины и укреплении независимости Украинского государства, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Украина всегда будет благодарна патриарху Варфоломею и Синоду Матери-церкви за эти исторические решения. Он привел эту величайшую мечту украинцев к реальности, чуду. Это чудо не было бы возможным без твердой позиции Его Всесвятости Вселенского патриарха Варфоломея, нашей Константинопольской Матери-церкви. Она воспользовалась безусловным каноническим правом исцелять раны, нанесенные украинскому православию несколькими веками московского господства", - заявил П.Порошенко в интервью греческой газете TаNеа.

Глава государства отметил, что патриарх Варфоломей "принял историческое решение, хотя находился под сильным давлением со стороны Москвы". "Патриарх Варфоломей считает, что это является поворотным моментом в истории мирового православия и открывает его новую эпоху, новую эру православия. С независимой украинской церковью весь православный мир будет сильнее", - сказал президент.

"Его Всесвятость Вселенский патриарх Варфоломей уже имеет особое место в истории Украины. Со всем, что он сделал, и благодаря своей мудрости и руководящей роли, преданности Украине и православию, я сказал бы, что Его Всесвятость будет считаться соучредителем новой Украины. Это очень особая и историческая миссия", - подчеркнул П.Порошенко.

Теги: #порошенко #церковь #томос
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко раскритиковал заявления Москвы о якобы финансовых выгодах Вселенского патриархата от предоставления Томоса

Тимошенко: Томос об автокефалии - это большая духовная победа Украины

Тимошенко назвала подписание Томоса об автокефалии ЦУ символом духовной идентификации

Президенты Турции и Украины обсудили в Стамбуле ситуацию с правами крымских татар в аннексированном Крыму

Порошенко призывает всех кандидатов в президенты придерживаться стандартов свободного и честного волеизъявления

Порошенко поздравил Румынию с началом председательствования в Совете ЕС

Порошенко: Привлечение в Украину мощных инвестиций является результатом реформ и свидетельством доверия инвесторов

Порошенко: 2018г стал рекордным по количеству отремонтированных автодорог в Украине

Порошенко подписал закон о прилегающей зоне Украины, расширяющий зону украинского контроля в Черном море

Порошенко: РФ начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в украинские выборы

ПОСЛЕДНЕЕ

"Оппозиционная платформа - За жизнь" подает апелляцию на решение суда по запрету голосовать в РФ

Султан малазийского штата Келантан сложил с себя полномочия короля Малайзии

Апелляционный суд не удовлетворил иск "Оппоблока", выступающего против закрытия избирательных участков в России

Только объединенная оппозиция сможет восстановить мир и экономический рост, считает Ю.Бойко

ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты Украины - экс-министра экологии И.Шевченко

Скоцик подал документы кандидата в президенты как самовыдвиженец, а не как лидер Аграрной партии

Нацсовет по телерадиовещанию опасается предвыборного прессинга со стороны телеканалов

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты для завершения "шатдауна"

США выводят войска из Сирии, но продолжат борьбу против ИГ

Трамп рассматривает кандидатуру экс-сенатора Уэбба на пост главы Пентагона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА