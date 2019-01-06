Тимошенко: Томос об автокефалии - это большая духовная победа Украины

Официальная передача Томоса об автокефалии Святейшей церкви Украины - это событие, которое определяет историю нации на многие годы вперед, отмечает лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Очень символично и хорошо, что мы получили Томос именно сегодня - 6 января, в Святой вечер, накануне Рождества Христового. Подобный символизм должен вдохновлять нас на успехи и победы", - написала Ю.Тимошенко на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

"Сегодня я обращаюсь с молитвой благодарности к Господу нашего за то, что в самые тяжелые мгновения не оставил Украину, что помог нам выстоять, преодолеть все препятствия и одержать большую духовную победу", - добавила политик.

Лидер "Батькивщины" выразила благодарность Вселенскому патриарху Варфоломею и патриарху Филарету за их работу: "Это те люди, которые уже стали частью великой истории!".

"Сегодня получили новую точку отсчета. Точку, с которой начинается новый путь к большой цели - к строительству той Украины, которой мы давно достойны", - резюмировала Ю.Тимошенко.