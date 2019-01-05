Политика

15:05 05.01.2019

Тимошенко назвала подписание Томоса об автокефалии ЦУ символом духовной идентификации

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Тимошенко назвала подписание Томоса об автокефалии ЦУ символом духовной идентификации

Подписание Вселенским патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) - выдающееся и светлое событие национальной истории Украины, подчеркнула лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Мы имеем дело не только с церковной политикой, не только с верой и не только с православными таинствами. Томос - это маркер. Это символ духовной идентификации нации и огромный стимул к единству Украины", - приводит слова политика пресс-служба "Батькивщины".

Теги: #тимошенко #церковь
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