Тимошенко назвала подписание Томоса об автокефалии ЦУ символом духовной идентификации

Подписание Вселенским патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) - выдающееся и светлое событие национальной истории Украины, подчеркнула лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Мы имеем дело не только с церковной политикой, не только с верой и не только с православными таинствами. Томос - это маркер. Это символ духовной идентификации нации и огромный стимул к единству Украины", - приводит слова политика пресс-служба "Батькивщины".