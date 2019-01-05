Только объединенная оппозиция сможет восстановить мир и экономический рост, считает Ю.Бойко

Власть не заинтересована в том, чтобы оппозиционные силы объединились, заявил основатель "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко.

Как сообщается на сайте "Оппозиционной платформы – За жизнь", политик также отметил, что объединению всех оппозиционных сил в Украине мешают амбиции отдельных политиков.

"Лидер партии "За життя" Вадим Рабинович продемонстрировал на собственном примере, что можно отказаться от личных амбиций и сделать шаг к объединению. И я считаю, что мы сделали правильно", - сказал Ю.Бойко.

Он убежден, что в настоящее время в Украине сложилась чрезвычайно тяжелая экономическая и политическая ситуация. "Свирепствует кризис, преодолеть который можно, только объединившись. Только так реально восстановить мир и экономический рост", - акцентировал политик.

9 ноября 2018 года Ю.Бойко и В.Рабинович подписали соглашение о создании оппозиционного объединения.