Президенты Турции и Украины обсудили в Стамбуле ситуацию с правами крымских татар в аннексированном Крыму

Президенты Турции и Украины – Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко – провели встречу в Стамбуле в субботу.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Петром Порошенко в особняке Вахдеттин в Стамбуле", - сообщается в аккаунте президента Турции в Твиттере в субботу.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, президенты обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли.

П.Порошенко высоко оценил неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины и поблагодарил за соавторство Турции в принятой в декабре 2018 года резолюции Генеральной ассамблеи ООН по осуждению милитаризации российской стороной Крыма и Азова.

"Отдельное внимание уделялось мерам с целью освобождения незаконно заключенных украинских граждан из российских тюрем, а также обеспечения прав граждан Украины, в том числе крымских татар, на территории Крыма в условиях российской оккупации", - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты отметили позитивную динамику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также рост туристических потоков в обоих направлениях.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. "Начать рабочую субботу в Стамбуле со встречи с Мевлютом Чавушоглу – всегда приятно. Хороший турецкий кофе и хорошая дружеская беседа", - написал П.Климкин в аккаунте в Твиттер.

Как сообщалось, 5-6 января президент Украины находится с рабочим визитом в Турции, где примет участие в церемонии подписания и вручения Томаса об автокефалии Православной церкви Украины.