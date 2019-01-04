Политика

15:52 04.01.2019

ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты Украины - экс-министра экологии И.Шевченко

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Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата на пост президента Украины - бывшего министра экологии и природных ресурсов (2014-2015 гг.) Игоря Шевченко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу.

В то же время ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты правозащитнику из Броваров (Киевская обл.) Владимиру Ратушу из-за несоответствия его заявления требованиям избирательного закона.

Заявление В.Ратуша о самовыдвижении не было засвидетельствовано в установленном законом порядке. Он не предоставил документ о внесении необходимого залога в 2,5 млн грн. Кроме того, объем его автобиографии превысил 2 тыс. печатных символов. Также В.Ратуш допустил ряд неточностей в поданных документах.

Теги: #игорь_шевченко #цик #ратуша #выборы
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