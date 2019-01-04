Политика

12:05 04.01.2019

Скоцик подал документы кандидата в президенты как самовыдвиженец, а не как лидер Аграрной партии

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Скоцик подал документы кандидата в президенты как самовыдвиженец, а не как лидер Аграрной партии

Политик Виталий Скоцик, который принес 3 января в Центральную избирательную комиссию Украины документы на регистрацию кандидатом в президенты, подал их как самовыдвиженец, не как лидер Аграрной партии Украины.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК, В.Скоцик подал документы для участия в президентских выборах как самовыдвиженец.

При этом на своей странице в Facebook он указывает себя как глава Аграрной партии.

В свою очередь Аграрная партия заявила, что на сегодняшний день не выдвигала никакого кандидата для участия в выборах президента.

На сайте партии есть информация, что 12 сентября на внеочередном съезде новым ее главой был избран Юрий Крутько. 18 октября эти изменения были официально зарегистрированы Министерством юстиции Украины.

Теги: #скоцик #выборы
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