Порошенко призывает всех кандидатов в президенты придерживаться стандартов свободного и честного волеизъявления

Президент Украины Петр Порошенко призывает всех кандидатов в президенты продемонстрировать высокое качество избирательного процесса.

"Высокое качество избирательного процесса – визитная карточка новой Украины. В 2014 году мы вместе установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления. Призываю все политические силы и кандидатов на высший государственный пост засвидетельствовать это своим примером", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Президент подчеркнул, что в этом году Украина должна подтвердить зрелость демократической системы и обеспечить "надлежащее наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций".

"Убежден, что международное наблюдение за избирательной гонкой является нашей дополнительной гарантией чистоты демократических процедур и состязательности избирательного процесса, а также сдерживающим фактором против внешнего вмешательства. Должны совместно защитить украинские выборы от гибридных вызовов", - добавил П.Порошенко.

Выборы главы государства назначены на 31 марта 2019 года.