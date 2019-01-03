Политика

18:33 03.01.2019

Съезд запрещенной КПУ выдвинул Петра Симоненко кандидатом в президенты Украины

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Съезд запрещенной КПУ выдвинул Петра Симоненко кандидатом в президенты Украины

Коммунистическая партия Украины (КПУ) выдвинула кандидатом на пост президента Украины первого секретаря ЦК партии Петра Симоненко.

Как сообщается на сайте КПУ, такое решение было принято на внеочередном 54-м съезде, который состоялся в четверг, 3 января, в Киеве

"Делегаты съезда единогласно приняли решение выдвинуть кандидатом на пост президента Украины от Коммунистической партии Украины Симоненко Петра Николаевича, первого секретаря ЦК", - сказано в сообщении.

Также на съезде была одобрена предвыборная программа кандидата на пост президента Украины от КПУ.

Кроме того, съезд обязал партийные комитеты и партийные организации завершить до 20 января сбор средств для денежного залога кандидата на пост президента Украины.

П.Симоненко в заключительной речи на съезде выразил благодарность партийным организациям и делегатам съезда за оказанное доверие. Он также дал характеристику следующей избирательной кампании, которая, "по его убеждению, будет драматической по характеру и трагической по последствиям для народа".

Как сообщалось, 8 июля 2014 года Минюст и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд Киева с иском о запрете КПУ на территории государства. 16 декабря 2015 года суд запретил деятельность КПУ по иску Минюста. 28 декабря КПУ обратилась в Киевский апелляционный админсуд с апелляционной жалобой на соответствующее постановление Окружного админсуда Киева.

25 января 2016 года Высший административный суд Украины отказал в открытии кассационного производства по кассационной жалобе КПУ, которая в судебном порядке пыталась обжаловать правовой вывод Комиссии по вопросам соблюдения закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Данное постановление Высшего административного суда Украины обжалованию не подлежит. "Таким образом, административные суды пришли к заключению, что доводы представителей и адвокатов Коммунистической партии Украины не являются обоснованными. То есть окончательно подтвердили правомерность вышеупомянутого правового вывода и соответственно запрет КПУ", - прокомментировали тогда это решение в Минюсте.

При этом, как сообщается в ответе Министерства юстиции Украины на запрос интернет-издания "Украинская правда", "запрет деятельности партии не означает автоматического прекращения деятельности юрлица". "Такое прекращение происходит в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе путем создания ликвидационной комиссии, которая имеет полномочия на основании закона, а также положений устава, определять судьбу имущества", - сказано в письме Минюста.

Теги: #кпу #выборы #симоненко
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