Верховная Рада не направляла Семенченко в командировку в Грузию – И.Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Верховная Рада не направляла народного депутата Украины фракции "Самопомич" Семена Семенченко в командировку в Грузию.

На своей странице в соцсети Facebook в четверг она проинформировала, что получила от спикера украинского парламента Андрея Парубия соответствующий ответ на свой запрос об использовании С.Семенченко своего дипломатического паспорта.

"Как видно из официальной информации, нардеп не информировал о своей командировке секретариат ВР, парламент также не направлял нардепа ни в какую командировку в Грузию. Безусловно, каждый политик сам определяет график своих международных поездок и встреч, это его полное право. Вместе с тем, правила использования дипломатического паспорта позволяют брать этот документ лишь в официальные командировки, а не частные поездки", - отметила И.Геращенко.

Первый вице-спикер призвала народных депутатов брать в частные поездки в Чехию, Грузию и другие страны свой обычный биометрический загранпаспорт, а не дипломатический. "Не стоит полицейским в Праге или Тбилиси тыкать в нос украинский дипломатический паспорт в частных поездках, это незаконно и нечестно", - подчеркнула И.Геращенко.

Как сообщалось, 2 декабря в Тбилиси в гостинице "Альянс" были задержаны шестеро граждан Украины и один гражданин Грузии по подозрению в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Народный депутат Украины, основатель и почетный командир батальона "Донбасс" С.Семенченко заявил, что часть из задержанных принимали участие в боевых действиях на востоке Украины в составе батальона "Донбасс".

С.Семенченко также опроверг появившуюся информацию о том, что его задержали в Тбилиси. Он заявил, что приехал в Грузию в качестве наблюдателя на выборы 28 ноября вместе с супругой и поселился в другой гостинице. Украинские СМИ пишут, что С.Семенченко находится в Грузии и Новый год он встречал там же.