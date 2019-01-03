Политика

13:19 03.01.2019

Украинцы, состоящие на консульском учете в дипучреждениях Украины в РФ, включены в списки избирателей – ЦИК

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Украинцы, состоящие на консульском учете в дипучреждениях Украины в РФ, включены в списки избирателей – ЦИК

Граждане Украины, которые находятся на консульском учете в дипломатических учреждениях на территории РФ, внесены в списки избирателей и могут участвовать в голосовании на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года, сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата Центральной избирательной комиссии в четверг.

"ЦИК обращает внимание граждан Украины, которые находятся на консульском учете в дипломатических учреждениях Украины на территории РФ и планируют участвовать в голосовании во время проведения очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года, на отсутствие дополнительных требований к реализации их права голоса. Отмеченная категория граждан Украины включена в списки избирателей, потому они имеют возможность беспрепятственно участвовать в голосовании на соответствующих избирательных участках", - говорится в сообщении.

При этом в ЦИК отметили, что ввиду невозможности обеспечения избирательного процесса на территории государства-агрессора, в первую очередь, в части гарантирования безопасности граждан Украины, пять избирательных участков на территории РФ были ликвидированы, а их территория отнесена к заграничным избирательным участкам, расположенным на территории посольств Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

В то же время, граждане Украины, которые находятся в РФ временно, могут реализовать свое право голоса по месту своей регистрации в Украине, информируют в Комиссии.

"Обращаем внимание других граждан Украины, временно находящихся за рубежом, на необходимость заблаговременно позаботиться о включении в списки избирателей на избирательных участках, на которых они планируют голосовать, и подать заявление о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса", - заявляют в ЦИК, отметив, что это можно сделать с помощью онлайн-сервиса.

Теги: #цик #выборы
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