Политика

14:13 03.01.2019

Климпуш-Цинцадзе ожидает стратегию защиты Украины в арбитраже по лесу-кругляку

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Климпуш-Цинцадзе ожидает стратегию защиты Украины в арбитраже по лесу-кругляку

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе не видит разработки Киевом успешной стратегии защиты украинской позиции в рамках арбитражного разбирательства с Европейским Союзом об отмене моратория на вывоз леса-кругляка.

"Объективно этот мораторий означает, что мы нарушили Соглашение об ассоциации (Украина-ЕС – ИФ), которое предусматривает неприменение дискриминационных мер в отношении другой стороны. К сожалению, я не вижу разработки нашими министерствами стратегии, которая дала бы возможность быть успешными в защите украинской позиции по этому вопросу… Я бы хотела видеть определенную стратегию от нашего Госагентства по вопросам лесных ресурсов, Министерства агропромышленной политики и продовольствия или МЭРТ", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению вице-премьера, введение моратория было абсолютно безответственным шагом народных депутатов Украины, который был сделан без дополнительных консультаций с ЕС.

"По данным Госстата, мы не экспортируем лес-кругляк. В то же время, согласно данным европейских структур, они импортируют от нас определенное количество необработанной древесины. То есть, контрабанда леса продолжается… И пусть мне рассказывают сколько угодно, что этот мораторий что-то дает - ничего он не дает хорошего для наших лесов и для их сохранения", - подчеркнула она.

И.Климпуш-Цинцадзе также констатировала отсутствие в Верховной Раде готовности отменить свое решение о введении моратория на экспорт леса-кругляка.


Полный текст интервью И.Климпуш-Цинцадзе будет обнародован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #ес #климпуш_цинцадзе #лес
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