Украине приходится вести переговоры с ЕС о продолжении программ кредитного финансирования – вице-премьер

Украина вынуждена вести дискуссии с разными кредиторами, в том числе с Европейским Союзом, о продолжении программ кредитного финансирования, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"В 2019 году у нас действительно большие пиковые выплаты по телу кредитов, которые были взяты еще до 2013 года. И для того, чтобы эту нагрузку максимально смягчить для бюджета, а по сути - для каждого из граждан Украины, нам необходимо перекредитование. Конечно, нам приходится вести дискуссии с разными кредиторами, в том числе и с Европейским Союзом, о том, как мы можем продолжить те или иные программы кредитного финансирования", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам вице-премьера, для Украины важен поиск возможности сотрудничества с международными кредиторами, которые могут дать доступ к дешевым долгосрочным кредитам.

Она подчеркнула, что Украина в конце 2018 года получила первый транш макрофинансовой помощи ЕС и уже выполняет условия, необходимые для получения второго.

"Мы уже начали выполнять условия второго транша, некоторые уже даже выполнили. На данном этапе это вселяет надежду, но, действительно, очень многое будет зависеть от поддержки депутатов", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.



Полный текст интервью И.Климпуш-Цинцадзе будет обнародован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина"