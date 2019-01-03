Каплин подал документы на регистрацию кандидатом в президенты
Лидер Социал-демократической партии (СДП), народный депутат Украины (избранный по 144-му округу в Полтавской области и вошедший во фракцию "Блок Петра Порошенко") Сергей Каплин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатов на выборах президента Украины.
"Сегодня около 10:30 пришел и подал документы для регистрации кандидатом в президенты Сергей Каплин", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК.
Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.