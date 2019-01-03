Политика

11:51 03.01.2019

Каплин подал документы на регистрацию кандидатом в президенты

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Каплин подал документы на регистрацию кандидатом в президенты

 Лидер Социал-демократической партии (СДП), народный депутат Украины (избранный по 144-му округу в Полтавской области и вошедший во фракцию "Блок Петра Порошенко") Сергей Каплин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатов на выборах президента Украины.

"Сегодня около 10:30 пришел и подал документы для регистрации кандидатом в президенты Сергей Каплин", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

Теги: #каплин #выборы
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