Каплин подал документы на регистрацию кандидатом в президенты

Лидер Социал-демократической партии (СДП), народный депутат Украины (избранный по 144-му округу в Полтавской области и вошедший во фракцию "Блок Петра Порошенко") Сергей Каплин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатов на выборах президента Украины.

"Сегодня около 10:30 пришел и подал документы для регистрации кандидатом в президенты Сергей Каплин", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.