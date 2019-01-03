Политика

13:30 03.01.2019

Полномочия и задачи венгерского министра по Закарпатью шире, чем просто сотрудничество, считает Климпуш-Цинцадзе

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Полномочия и задачи венгерского министра по Закарпатью шире, чем просто сотрудничество, считает Климпуш-Цинцадзе

 Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отмечает, что венгерская сторона возложила на уполномоченного министра по вопросам развития сотрудничества между уездом Сабольч-Сатмар-Берег и Закарпатской областью Украины более широкие полномочия и задачи, чем просто сотрудничество.

"Конечно, мы рассчитываем на то, что переименование должности отображается и в функционале. Но насколько этот функционал действительно ограничен только сотрудничеством между украинской и венгерской областями, пока не известно. Думаю, что его полномочия являются более широкими, и задачи, которые ставятся правительством Венгрии, тоже шире", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, сейчас в Министерстве иностранных дел Украины создана должность уполномоченного по трансграничному сотрудничеству, им стал посол по особым поручениям Николай Балтажи. "Именно он отвечает за связь с господином Иштваном Грежей, и уже состоялась первая встреча. Сейчас в министерстве решается, каким образом наладить механизм взаимодействия между этими двумя уполномоченными", - добавила вице-премьер.

Как сообщалось, Венгрия сменила название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью, вызвавшее сопротивление Украины, на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы детских учебных заведений Карпатского региона".

Соответствующее решение было опубликовано в официальном издании Министерства юстиции Венгрии 29 октября.

Эта должность остается за Иштваном Грежи, ранее назначенным правительственным уполномоченным по Закарпатью.

Полный текст интервью И.Климпуш-Цинцадзе будет опубликован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина.

Теги: #венгрия #климпуш_цинцадзе
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