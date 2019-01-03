Политика

13:27 03.01.2019

Климпуш-Цинцадзе о "Северном потоке-2": Совместные усилия и предостережения пока не остановили силу денег

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Климпуш-Цинцадзе о "Северном потоке-2": Совместные усилия и предостережения пока не остановили силу денег

В настоящее время в мире возрастает понимание того, что строительство Россией газопровода "Северный поток-2" имеет мало общего с экономически обоснованной бизнес-моделью, заявляет вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"По строительству Nord Stream-2 нет единого мнения даже среди стран-членов Европейского Союза. Есть отдельные страны, которые видят и четко понимают геополитические риски реализации этого проекта. В то же время есть страны, где сильные бизнес-лобби, которые пытаются убедить руководство в том, что здесь нет никакой политической составляющей", - сказала она в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Как видите, позиция Соединенных Штатов в отношении неприемлемости этого проекта также является достаточно резкой. Но все эти совместные усилия, предостережения и аргументации пока не остановили силу денег", - подчеркнула вице-премьер.

Относительно распространения Третьего энергетического пакета Европейского Союза И.Климпуш-Цинцадзе сказала: "Пока это погрязло в диалогах, сейчас я не вижу перспективы, когда бы это могло быть одобрено".


Полный текст интервью И.Климпуш-Цинцадзе будет обнародован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #северный_поток #климпуш_цинцадзе
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