Климпуш-Цинцадзе о "Северном потоке-2": Совместные усилия и предостережения пока не остановили силу денег

В настоящее время в мире возрастает понимание того, что строительство Россией газопровода "Северный поток-2" имеет мало общего с экономически обоснованной бизнес-моделью, заявляет вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"По строительству Nord Stream-2 нет единого мнения даже среди стран-членов Европейского Союза. Есть отдельные страны, которые видят и четко понимают геополитические риски реализации этого проекта. В то же время есть страны, где сильные бизнес-лобби, которые пытаются убедить руководство в том, что здесь нет никакой политической составляющей", - сказала она в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Как видите, позиция Соединенных Штатов в отношении неприемлемости этого проекта также является достаточно резкой. Но все эти совместные усилия, предостережения и аргументации пока не остановили силу денег", - подчеркнула вице-премьер.

Относительно распространения Третьего энергетического пакета Европейского Союза И.Климпуш-Цинцадзе сказала: "Пока это погрязло в диалогах, сейчас я не вижу перспективы, когда бы это могло быть одобрено".



Полный текст интервью И.Климпуш-Цинцадзе будет обнародован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина"