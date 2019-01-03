Политика

13:22 03.01.2019

Климпуш-Цинцадзе не исключает введение новых международных санкций против РФ из-за агрессии в Черном море

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Климпуш-Цинцадзе не исключает введение новых международных санкций против РФ из-за агрессии в Черном море

В отношении РФ могут быть введены новые международные санкции в связи с ее агрессией против украинских судов в районе Керченского пролива, допускает вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Агрессивная атака Российской Федерации в Черном море произошла за две недели до заседания Европейского Совета и менее чем за неделю - до Совета министров иностранных дел Евросоюза. Мы получили быструю реакцию стран и их четкую позицию. При предоставлении Украиной всего фактажа мы получили политическую поддержку и от НАТО, и от ЕС, и от отдельных стран-партнеров о недопустимости нарушения Российской Федерацией международного права", - сказала она в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам И.Климпуш-Цинцадзе, это привело к тому, что без дополнительной дискуссии были продлены санкции против РФ за невыполнение Минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины и одобрены санкции за проведение незаконных выборов на оккупированных территориях.

"Я не исключаю, что новые санкции в отношении Российской Федерации еще могут быть введены. Это просто необходимо сделать для того, чтобы не дать Кремлю возможности ощутить безнаказанность за столь дерзкий шаг", - отметила вице-премьер.

Кроме того, по ее мнению, непризнание Россией украинских моряков военнопленными, неготовность идти даже на гуманитарное сотрудничество для доступа к ним международных организаций может побудить европейские страны к тому, чтобы вернуться к дискуссии о необходимости введения санкций в связи с этой атакой.

"Конечно, мы будем и далее настаивать на том, что это поведение не может остаться безнаказанным", - подчеркнула И.Климпуш-Цинцадзе.

В то же время она прогнозирует, что Россия продолжит действовать агрессивно. "Знаете, мне обидно, что за четыре года мы не поняли, что России не нужно поводов для агрессивного поведения. Под "мы" я понимаю все международное сообщество", - сказала вице-премьер.

"Никто не совершал никаких провокационных действий для того, чтобы РФ решила напасть на Крым, никто не совершал никаких провокационных действий для того, чтобы РФ решила, что она может отрезать часть наших территорий на востоке, никто не провоцировал РФ осуществлять кибератаки или вмешиваться в выборы других стран", - добавила И.Климпуш-Цинцадзе.


Полный текст интервью И.Климпуш-Цинцадзе будет обнародован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #азовское_море #санкции_против_рф #климпуш_цинцадзе
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