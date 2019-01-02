В "Оппозиционном блоке" обвинили Бойко в работе на власть

Партия "Оппозиционный блок" обвинила внефракционного депутата Украины, одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь", экс-сопредседателя "Оппозиционного блока" Юрия Бойко в работе на власть в ответ на аналогичные обвинения с его стороны в адрес членов партии "Оппозиционный блок".

"Сегодня… Ю.Бойко очередной раз обвинил членов партии "Оппозиционный блок" в расколе оппозиции и в работе на власть… У нас нет сомнений в том, работает Бойко на действующую власть или нет. Он - ее составная часть", - говорится в заявлении партии, обнародованном в среду.

Руководство партии "Оппозиционный блок" отмечает, что Ю.Бойко, будучи сопредседателем партии "Оппозиционный блок", пошел на сепаратные переговоры с партией "За жизнь" и объявил о выходе из "Оппозиционного блока", "тем самым внеся смуту и раскол в ряды оппозиции".

"Во-вторых, по странному стечению обстоятельств на протяжении последних четырех лет Юрий Бойко был единственным из числа лидеров оппозиции, в отношении которого Генеральная прокуратура не вносила представления на снятие депутатской неприкосновенности. В-третьих, Ю.Бойко предпочел переложить ответственность за скандально известные вышки на других членов команды, из-за чего Евгению Бакулину пришлось покинуть страну. В-четвертых, Юрий Бойко - единственный из лидеров оппозиции, кто опустился до написания доносов на своих товарищей", - говорится в заявлении.

В партии выразили надежду, что Ю.Бойко впредь "не забудет делать поправку на данные факты, выдавая в эфир очередные обвинения в адрес "Оппозиционного блока".

Как сообщалось, 9 ноября 2018 года сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Второй сопредседатель "Оппозиционного блока" Борис Колесников заявил, что партия не уполномочивала Ю.Бойко создавать "Оппозиционную платформу – За жизнь".

Ю.Бойко и Сергей Левочкин были исключены из фракции "Оппозиционный блок".