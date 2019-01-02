Макрон в разговоре с Путиным призвал к освобождению украинских моряков и судов, захваченных в районе Керченского пролива

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что приветствует достигнутые договоренности о прекращении огня на Донбассе, а также призвал российскую сторону освободить задержанных украинских моряков и вернуть суда, захваченные 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.

"Что касается российско-украинского кризиса, президент Республики приветствовал договоренности, достигнутые 27 декабря 2018 года, о возобновлении прекращения огня и призвал к их полному и постоянному соблюдению", - говорится в коммюнике Елисейского дворца от 2 января.

Кроме того, Э.Макрон призвал Россию как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и вернуть суда, захваченные в результате военно-морского инцидента 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненых переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина". По состоянию на 27 декабря все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

На последнем заседании Трехсторонней контактной группы стороны достигли договоренности объявить режим прекращения огня в зоне на Донбассе с 00:01 29 декабря. Однако противник периодически нарушает данные договоренности.