Бойко хочет запретить украинским политикам отправлять детей на учебу за границу

Народный депутат Украины (внефракционный), лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко считает целесообразным запретить украинским политикам отправлять детей на обучение за границу.

"Нужно запретить всем политикам отправлять детей на обучение за границу. Пусть живут тут, учатся в наших школах и чувствуют последствия "реформ" на себе. Не в Лондоне, а в обычной украинской школе", - написал он на своей странице в Фейсбуке в среду.

По словам Ю.Бойко, его дети живут в Украине - ходят в школу, оканчивают институты и работают здесь.