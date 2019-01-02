Политика

17:24 02.01.2019

Бойко хочет запретить украинским политикам отправлять детей на учебу за границу

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Бойко хочет запретить украинским политикам отправлять детей на учебу за границу

Народный депутат Украины (внефракционный), лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко считает целесообразным запретить украинским политикам отправлять детей на обучение за границу.

"Нужно запретить всем политикам отправлять детей на обучение за границу. Пусть живут тут, учатся в наших школах и чувствуют последствия "реформ" на себе. Не в Лондоне, а в обычной украинской школе", - написал он на своей странице в Фейсбуке в среду.

По словам Ю.Бойко, его дети живут в Украине - ходят в школу, оканчивают институты и работают здесь.

Теги: #бойко
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