Политика

14:15 02.01.2019

Глава британского МИД верит в способность Мэй провести сделку по Brexit через парламент

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Глава британского МИД верит в способность Мэй провести сделку по Brexit через парламент

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сможет найти способ склонить британский парламент к тому, чтобы он одобрил сделку по Brexit, считает глава МИД Соединенного королевства Джереми Хант, чьи слова в среду приводят британские СМИ.

"Когда Тереза Мэй вернется с теми гарантиями, которые она хочет от ЕС... я думаю, она найдет способ провести эту сделку через парламент", - сказал он, выступая в сингапурском подразделении британского международного института стратегических исследований.

Дж.Хант отметил, что Т.Мэй хочет получить от ЕС гарантии того, что Великобритания "не застрянет" в таможенном союзе с ЕС.

В то же время, Дж.Хант предостерег британских политиков от решения о выходе Великобритании из ЕС без сделки.

"Нам следует помнить, что выход Великобритании из ЕС без сделки приведет к дестабилизации, которая может продлиться какое-то время", - сказал он.

Также Дж.Хант высказался против идеи проведения повторного референдума по Brexit.

"И второй референдум тоже может очень навредить, но по-другому... Подданные Великобритании поручили нам покинуть ЕС, и они ждут, что мы будем этим заниматься. И если мы вернемся к ним и спросим их мнение еще раз, то они скажут: "вы, ребята, вообще слушали нас?"", - отметил он.

Решение не выходить из состава ЕС может привести к сокрушительным последствиям, считает Дж.Хант.

"Социальные последствия для одной из старейших демократий в мире, если мы не пойдем вперед и не выйдем из ЕС 29 марта, как нам было поручено, будут сокрушительными", - сказал он.

Т.Мэй 10 декабря заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на 11 декабря голосование в парламенте по соглашению о Brexit. Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочный" план по границе с Ирландией.

Парламент Великобритании возобновит обсуждение проекта сделки с Брюсселем в январе 2019 года. Решение о том, принять проект или нет, определится в ходе голосования парламентариев в период с 14 по 21 января.

Теги: #великобритания #ес #хант #тереза_мэй #мид
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