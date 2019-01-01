Политика

15:46 01.01.2019

Словакия начала председательствование в ОБСЕ

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Словакия начала председательствование в ОБСЕ

Словакия начала годовое председательствование в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с 1 января 2019 года.

Таким образом, действующим председателем ОБСЕ в течение ближайших 12 месяцев будет министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

По данным СМИ, ранее М.Лайчак заявил, что в период председательствования Словакии в ОБСЕ "Украина будет нашим основным приоритетом" и пообещал осуществить в Украину свой первый зарубежный визит в качестве председательствующего в начале 2019 года.

Как сообщалось, еще в октябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко и М.Лайчак обсудили перспективы расширения сотрудничества в разных сферах и взаимодействия Украины и Словакии в контексте председательствования Словакии в ОБСЕ в 2019 году.

Теги: #словакия #обсе
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