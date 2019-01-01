Порошенко поздравил Румынию с началом председательствования в Совете ЕС

Президент Украины Петр Порошенко поздравляет Румынию в связи с началом 6-месячного председательствования в Совете Европейского Союза с 1 января 2019 года.

"Приветствую Румынию с началом первого в истории страны председательства в Совете Европейского Союза! Верю, что амбициозность и ответственность наших румынских партнеров поможет Европейскому Союзу пройти через один из самых сложных периодов своего существования, связанным с усилением российской конфронтации с Западом, Брэкситом и выборами в Европарламент и российской агрессией против Украины", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Как сообщалось, председательствование в Совете ЕС Румынии, которая сменила в порядке ротации Австрию, началось 1 января и будет длиться 6 месяцев. Церемония передачи председательства Румынии состоялась 21 декабря 2018 года.