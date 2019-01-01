Политика

15:09 01.01.2019

Порошенко: Привлечение в Украину мощных инвестиций является результатом реформ и свидетельством доверия инвесторов

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Порошенко: Привлечение в Украину мощных инвестиций является результатом реформ и свидетельством доверия инвесторов

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что привлечение масштабных инвестиций в Украину в минувшем в 2018 году стало возможным благодаря проведению реформ в стране.

"Приход игроков мирового масштаба в Украину - это результат имплементации наших реформ и яркое свидетельство доверия к нашей краны со стороны мировых инвесторов", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Он напомнил, что в 2018 году Украина привлекла мощные инвестиции в экономику: "в сферу восстанавливаемой энергетики - от норвежских инвесторов, в аграрный сектор - от компании из Саудовской Аравии, в сферу розничной торговли от шведских брендов H&M и IKEA". "В Украину пришла авиакомпания Ryanair и вернулся лоукостер Wizz Air. 20 локомотивов General Electric уже прибыло в Украину", - добавил глава государства.

"Инвестируйте в Украину!", - резюмировал П.Порошенко.

Теги: #инвестиции #порошенко
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