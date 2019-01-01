Премьер Японии Абэ обещает в 2019 году уделить пристальное внимание решению территориального спора с РФ

Премьер Японии Синдзо Абэ в новогоднем обращении к соотечественникам пообещал, что в 2019 году уделит повышенное внимание решение международных проблем, в частности - территориального спора между Токио о Москвой.

"Мы находимся на очень важной стадии: мы будем активно работать над решением дипломатических проблем, которые возникли у Японии после Второй мировой войны", - заявил С.Абэ, слова которого приводят японские СМИ.

"Япония окажется в центре внимания мира, когда к нам приедут ведущие мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на саммит G20", - добавил премьер, говоря о встрече в верхах, которая пройдет в июне 2019 года в Осаке.

В свою очередь, агентство "Киодо" передает со ссылкой на источники в японском правительстве, что готовящийся визит С.Абэ в РФ может состояться "в районе 21 января".

Как сообщалось, ранее В.Путин и С.Абэ поручили своим помощникам и главам МИД обеих стран интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года. В соответствии с этой декларацией, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.