Политика

14:03 01.01.2019

Премьер Японии Абэ обещает в 2019 году уделить пристальное внимание решению территориального спора с РФ

2 мин читать
Премьер Японии Абэ обещает в 2019 году уделить пристальное внимание решению территориального спора с РФ

Премьер Японии Синдзо Абэ в новогоднем обращении к соотечественникам пообещал, что в 2019 году уделит повышенное внимание решение международных проблем, в частности - территориального спора между Токио о Москвой.

"Мы находимся на очень важной стадии: мы будем активно работать над решением дипломатических проблем, которые возникли у Японии после Второй мировой войны", - заявил С.Абэ, слова которого приводят японские СМИ.

"Япония окажется в центре внимания мира, когда к нам приедут ведущие мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на саммит G20", - добавил премьер, говоря о встрече в верхах, которая пройдет в июне 2019 года в Осаке.

В свою очередь, агентство "Киодо" передает со ссылкой на источники в японском правительстве, что готовящийся визит С.Абэ в РФ может состояться "в районе 21 января".

Как сообщалось, ранее В.Путин и С.Абэ поручили своим помощникам и главам МИД обеих стран интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года. В соответствии с этой декларацией, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Теги: #япония #рф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Попытки вмешательства РФ в президентские выборы в Украине будут колоссальными, считает Аваков

Почти половина украинцев допускает вмешательство РФ в выборы президента в Украине – опрос

Порошенко: РФ начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в украинские выборы

Еврокомиссия выделяет на борьбу с "российской пропагандой" в 5 раз больше средств, чем прежде

СНБО Украины ввел санкции против физ- и юрлиц – российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов и силовиков

Порошенко: СНБО Украины внесет ряд депутатов ГД России и предприятий-поставщиков ВС РФ в расширенный санкционный список

Лукашенко: РФ отвергла все предложения Беларуси по компенсации за налоговый маневр

Отношения между Москвой и Киевом могут ухудшиться – генсек ОБСЕ

Совет ЕС решил продлить экономические санкции в отношении РФ на полгода

Генсек НАТО объявил Россию одной из главных угроз альянсу

ПОСЛЕДНЕЕ

Румыния начала председательствование в Совете ЕС

Румыния возглавит председательство Совета ЕС в обстановке разногласий с Евросоюзом

Трамп продлил сроки вывода американских воск из Сирии

За 2018 год число британцев, обратившихся за ирландскими паспортами, удвоилось по сравнению со всем периодом решения по Brexit

Зеленский объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Украины

Порошенко в новогоднем поздравлении: Украина идет своим путем, ничто не должно развернуть нас назад

ЦИК Украины ликвидировала все пять избирательных участков на территории РФ

Кандидаты в президенты с паспортом в виде ID-карты подают ксерокопии лицевой и оборотной ее сторон вместе со справкой о регистрации места жительства – ЦИК

Экс-министр экологии Игорь Шевченко первым принес документы для регистрации кандидатом в президенты

В Украине стартовала президентская избирательная кампания

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА