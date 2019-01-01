За 2018 год число британцев, обратившихся за ирландскими паспортами, удвоилось по сравнению со всем периодом решения по Brexit

Число британцев, обратившихся с просьбой о выдаче им ирландских паспортов, выросло на 22% по сравнению с прошлым годом, в два с лишним раза превысив среднее число ежегодных запросов, поступавших за весь период после референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщил МИД Ирландии.

Почти 100 тыс. британцев в 2018 году подали прошения о выдаче им паспортов граждан Ирландии. В прошлом году поступило более 81 тыс. заявок на паспорта, в 2015 году - 46 тыс., говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В ходе референдума о выходе Великобритании из ЕС 2016 года 56% населения Северной Ирландии высказались против Brexit. В марте 2018 года госсекретарь Великобритании по вопросу выхода из Евросоюза заявил, что Северная Ирландия сможет автоматически остаться членом ЕС, если ее население проголосует за объединение с Ирландией.