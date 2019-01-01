Политика

04:35 01.01.2019

За 2018 год число британцев, обратившихся за ирландскими паспортами, удвоилось по сравнению со всем периодом решения по Brexit

1 мин читать

Число британцев, обратившихся с просьбой о выдаче им ирландских паспортов, выросло на 22% по сравнению с прошлым годом, в два с лишним раза превысив среднее число ежегодных запросов, поступавших за весь период после референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщил МИД Ирландии.

Почти 100 тыс. британцев в 2018 году подали прошения о выдаче им паспортов граждан Ирландии. В прошлом году поступило более 81 тыс. заявок на паспорта, в 2015 году - 46 тыс., говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В ходе референдума о выходе Великобритании из ЕС 2016 года 56% населения Северной Ирландии высказались против Brexit. В марте 2018 года госсекретарь Великобритании по вопросу выхода из Евросоюза заявил, что Северная Ирландия сможет автоматически остаться членом ЕС, если ее население проголосует за объединение с Ирландией.

Теги: #великобритания #паспорта #ирландия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Парламент проголосует по соглашению Brexit после 13 января – Мэй

Мэй в понедельник попытается убедить парламентариев в недопустимости повторного референдума по Brexit

Мэй заявила о намерении довести до конца Brexit, несмотря ни на что

Мэй выступает против проведения второго референдума о выходе Британии из ЕС

Сделку по Brexit поддержит большинство, если будет решен вопрос ирландской границы - Мэй

Мэй объявила о переносе голосования парламента по Brexit

Британия может отказаться от Brexit в одностороннем порядке - суд ЕС

Мэй может перенести запланированное на 11 декабря голосование по Brexit

Мэй одобрила список российских бизнесменов, против которых введут ограничения

Великобритания приостановит выдачу виз инвесторов

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Украины

Порошенко в новогоднем поздравлении: Украина идет своим путем, ничто не должно развернуть нас назад

Экс-министр экологии Игорь Шевченко первым принес документы для регистрации кандидатом в президенты

В Украине стартовала президентская избирательная кампания

Ким Чен Ын в традиционном новогоднем выступлении постарается не провоцировать США

Порошенко: 2018г стал рекордным по количеству отремонтированных автодорог в Украине

Порошенко подписал закон о прилегающей зоне Украины, расширяющий зону украинского контроля в Черном море

Аваков призывает проукраинские центристские силы к объединению в одно ядро

Попытки вмешательства РФ в президентские выборы в Украине будут колоссальными, считает Аваков

Аваков: Если Рада не поддержит ужесточение наказания за избирательные нарушения, будем считать, что политики заинтересованы в "мутной водичке"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА