Политика

00:07 01.01.2019

Порошенко в новогоднем поздравлении: Украина идет своим путем, ничто не должно развернуть нас назад

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Порошенко в новогоднем поздравлении: Украина идет своим путем, ничто не должно развернуть нас назад

Украина за последние пять лет отдалилась от Москвы и приблизилась к Европе, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.

"Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе. Это - четкая стратегия, которой неуклонно следуем в течение последних пяти лет. Мы идем своим путем. Ни обещания манны небесной, ни зерна уныния, ни зелье раздора - ничто не должно развернуть нас назад", - сказал П.Порошенко в новогоднем видеообращении к украинскому народу.

Он отметил, что уходящий 2018 год, когда мировое православие признало автокефальную Православную церковь Украины, займёт особое место в украинской истории - рядом с 1991 годом, когда была провозглашена государственная самостоятельность Украины.

"На днях вместе с благой вестью о рождении Спасителя Украина получит долгожданный Томос - грамоту от Вселенского патриархата. Она документально подтвердит нашу духовную независимость", - напомнил П.Порошенко.

Президент пожелал, чтобы слова "В единстве сила народа, Боже, нам единство дай" стали лозунгом наступающего года для власти, общества и каждого гражданина.

"Мы ни к чему не стремимся больше, чем к миру. И никто не стремится к миру больше, чем мы", - также подчеркнул глава Украинского государства.

Он отдельно поздравил с праздником украинских воинов, которые "гарантируют нам тишину и покой в эту новогоднюю ночь".

"Пусть благодарность нашу и тепло наших сердец почувствуют и моряки, которые находятся в российском плену. И раненые среди них - Андрей Эйдер, Василий Сорока, Андрей Артеменко. И украинские политзаключенные в российских тюрьмах. И наши граждане, которые стали заложниками на временно оккупированных территориях", - сказал П.Порошенко.

Президент обратился также к соотечественникам в аннексированном Крыму и на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

"Обращаюсь к миллионам соотечественников в Крыму и по ту сторону Донбасса. Мы обязательно вернемся к вам с миром, какой бы длинной ни была дорога. Наша семья непременно воссоединится за столом, за которым Новый год встречают по киевскому времени", - заверил П.Порошенко.

По словам президента, самое трудное и плохое уже позади, а впереди – "постепенный рост экономики и восстановление уровня жизни" как результат "нашей совместной кропотливой работы".

П.Порошенко напомнил, что в 2019 году в Украине состоятся выборы.

"Главное - в предвыборной гонке не затоптать ростки развития, пророщенные ценой больших жертв и колоссальных усилий каждого из вас. И тогда мы победим. Желаю всем счастливого Нового года!" – пожелал глава Украинского государства.

 

Теги: #президент #украина #поздравление #новый_год
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