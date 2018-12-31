Политика

10:20 31.12.2018

В Украине стартовала президентская избирательная кампания

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В Украине стартовала президентская избирательная кампания

В понедельник, 31 декабря, стартовала избирательная кампания очередных выборов президента Украины, которая продлится 90 дней.

Выборы пройдут 31 марта 2019 года.

С 31 декабря 2018-го по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты, до 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Кандидат в президенты должен быть гражданином Украины, который достиг 35-летнего возраста, владеть государственным языком и проживать в Украине в течение 10 последних лет до дня выборов.

Кандидата в президенты может выдвинуть политическая партия или он может быть самовыдвиженцем. Он должен предоставить декларацию о доходах за год, предшествующий году начала выборов. Ее проверит Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и впоследствии обнародует результаты проверки.

Кроме того, кандидат должен внести залог в размере 2,5 млн грн. Эта сумма возвращается субъекту внесения – партии или кандидату на пост президента – в двух случаях: либо в случае победы на выборах, либо в случае выхода во второй тур. Всем остальным участникам выборов деньги не возвращаются, они идут в государственный бюджет Украины.

Свою кандидатуру на выборах можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования, обратившись в ЦИК. На президентских выборах - до 7 марта 2019 года включительно.

Теги: #украина #выборы
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