Политика

15:38 30.12.2018

Порошенко: 2018г стал рекордным по количеству отремонтированных автодорог в Украине

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Порошенко: 2018г стал рекордным по количеству отремонтированных автодорог в Украине

Благодаря началу работы Дорожного фонда удалось восстановить 3,8тыс. км дорог как общегосударственного, так и местного значения и 2018 год стал рекордным по количеству отремонтированных автодорог в стране, отметил президент Украины Петр Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук.

"К тому же, нам удалось воплотить несколько масштабных инфраструктурных проектов. Среди них и запуск Бескидского тоннеля, и поставка локомотивов General Electric, и начало работы экспресса в аэропорт "Борисполь", - написал П.Порошенко в воскресенье.

Подытоживая, он отметил, что "эти успехи - прекрасный стимул, чтобы не снижать темпов развития транспортной инфраструктуры и в 2019-м".

Теги: #президент #порошенко #украина #дороги
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