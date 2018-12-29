Аваков призывает проукраинские центристские силы к объединению в одно ядро

Министр внутренних дел Украины, член политсовета партии "Народный фронт" Арсен Аваков считает, что проукраинским центристским силам следует подумать об объединении для формирования единой парламентской и правительственной команды.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" А.Аваков рассказал, что партия "Народный фронт", представителем которой в правительстве он является, потеряла рейтинг из-за принятия непопулярных, но важных для страны структурных решений правительством Арсения Яценюка.

Говоря о видении будущего партии в контексте предстоящих парламентских выборов, А.Аваков сказал: ""Народный фронт" – это партия центристского патриотического толка, она никуда не делалась как система интересов, система ценностей. Глубоко убежден, что этот подход будет иметь спрос у людей".

По его словам, такая команда сможет быть эффективным кризисным менеджером в сложный период.

"Поэтому партия "Народный фронт" будет участвовать во всех политических процессах. В отношении президентской кампании партия примет решение на съезде, который Арсений Яценюк созовет 2 февраля. Конечно же, партия будет принимать участие в следующей парламентской кампании", - рассказал политик.

В настоящее время, как отметил А.Аваков, партия проводит активную кампанию по мобилизации своих сторонников и фиксации результатов своей работы.

В целом же, по его словам, проукраинские центристские силы должны стремиться к объединению. "Я считаю, что центристским проукраинским силам нужно думать о создании общего ядра, возможно, какого-то блока. Что необходимо отложить тактические и межличностные разногласия и формировать парламентскую и правительственную команду", - сказал он.

А.Аваков выразил удовлетворение тем, что на предстоящих президентских выборах выбор будет между проукраинскими силами. "Господа Бойко (лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – ИФ), и Медведчук (глава политсовета партии "За жизнь" и лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук – ИФ), на мой взгляд, выражают в значительной мере пророссийские интересы. Их поддержка убывает. А вот внесение в санкционные списки большей части бывшей Партии регионов, ориентированной на Рината Ахметова, создало очень интересную ситуацию. По моему мнению, мы в результате получили проукраинскую оппозицию русскоговорящего промышленного востока", - считает А.Аваков.

Такая ситуация, по его словам, дает хорошие возможности украинскому парламенту нового созыва.

А.Аваков также допустил возможность изменения Конституции Украины новым составом Верховной Рады в сторону движения к парламентской республике.

Полный текст интервью А.Авакова будет опубликован в новостной ленте агентства