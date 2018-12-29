Украинцы поддерживают усиление армии, получение Томоса и безвиз с ЕС – опрос

Украинцы гордятся усилением армии, считают получение Томоса важным для себя и страны, и уверенны, что безвизовый режим приближает Украину к Европе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социс".

Так, 32,9% респондентов подтвердили, что разделяют гордость за усиление украинской армии с 2014 года, 35,6% опрошенных согласны частично с этим утверждением, а 19,4% с ним не согласны. Не смогли ответить 12,1%.

С утверждением, что получение Томоса и автокефалии украинской церковью является важным для них и Украины согласны 28,2% опрошенных, частично согласны с этим утверждением 22,8% респондентов не разделяют его 27,9%. Не смогли ответить 21,1%.

Обеспокоенность, что возможные компромиссы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным могут привести к потере Украиной ее независимости, разделяют 27% респондентов, почти столько же - 27,1% - частично с этим согласны. Не воспринимают данное утверждение 24,3%, а 21,6% затруднились ответить.

Кроме того, 26,7% граждан страны согласны, что предоставление безвизового режима стало решающим шагом для приближения Украины к Европе, 36,5% частично согласны с этим, 24,7% не согласны с этим тезисом. Еще 12% не смогли или отказались ответить.

Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов.