Политика

14:46 29.12.2018

Аваков: Если Рада не поддержит ужесточение наказания за избирательные нарушения, будем считать, что политики заинтересованы в "мутной водичке"

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Аваков: Если Рада не поддержит ужесточение наказания за избирательные нарушения, будем считать, что политики заинтересованы в "мутной водичке"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает оптимальным принятие накануне президентских выборов закона, ужесточающего наказание за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.

"Мною инициирован и сейчас находится в парламенте законопроект, ужесточающий наказание за нарушения в сфере избирательного законодательства. Хорошо было бы, если бы в январе-феврале следующего года он был проголосован", - сказал министр в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

А.Аваков подчеркнул: "Если он (закон) не будет проголосован, придется признать, что и провластные, и оппозиционные политические силы заинтересованы в "мутной водичке". Это будет говорить об уровне политической культуры сегодня. Я бы очень хотел ошибаться".

Полный текст интервью А.Авакова будет опубликован в новостной ленте агентства

Теги: #рада #аваков #выборы
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