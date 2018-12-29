Ю.Бойко: переговоры об объединении оппозиции завершатся созданием единого оппозиционного фронта

Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" народный депутат Юрий Бойко заявляет, что переговоры об объединении оппозиционных сил в единый фронт продолжаются.

«Мы видим своими союзниками всех, кто желает стране мира, стремится к восстановлению экономики, созданию новых рабочих мест. Таких людей немало, немало общественных объединений, политических партий. Мы все время проводим переговоры, и я считаю, что эти переговоры завершатся объединением еще нескольких политических сил для создания единого оппозиционного фронта», - сказал Ю. Бойко в эфире телеканала «Интер».

Он отметил, что, что социологические опросы свидетельствуют о поддержке украинцами "Оппозиционной платформы - За жизнь". «Мы были правы, когда объединились в единый оппозиционный фронт против нынешней власти. Избиратели нас поддержали, об этом свидетельствуют социологические опросы», - сказал политик.

9 ноября нардепы Юрий Бойко и Вадим Рабинович подписали соглашение о создании оппозиционного объединения, задачей которого является "консолидация на единой платформе всех здравых сил в обществе ради достижения мира в Украине и смены нынешнего антисоциального курса власти для обеспечения экономического роста страны, установления социальной справедливости и повышения благосостояния граждан".