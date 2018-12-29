Политика

12:14 29.12.2018

Украинцев больше всего беспокоят военный конфликт на Донбассе, низкие зарплаты и пенсии, повышение тарифов – опрос

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Украинцев больше всего беспокоят военный конфликт на Донбассе, низкие зарплаты и пенсии, повышение тарифов – опрос

Для 61,3% опрошенных граждан Украины основной проблемой является военный конфликт на востоке страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социс".

В то же время 54,4% опрошенных беспокоит низкий уровень зарплат или пенсий, а 53,1% - повышение тарифов на коммунальные услуги.

Инфляция и повышение цен на товары первой необходимости волнуют 26,5% респондентов, взяточничество и коррупция в органах центральной власти – 24% опрошенных.

Наиболее важной проблему 20,5% респондентов считают нехватку рабочих мест и безработицу, 14,2% - коррупцию в судах, в полиции и прокуратуре, 12,4% - недоступность качественной медицинской помощи, 10,4% - введение военного положения, 5,3% - увеличение уровня преступности, опасность на улицах, 3,4% неблагоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, 2% - недоступность качественного образования, 1,5% отсутствие свободы слова и демократии. Отказались ответить на вопрос 0,8% респондентов.

Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по следующим признакам: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего было опрошено 2 тыс. респондентов. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов.

Теги: #социс #украина #соцопрос
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